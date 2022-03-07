Євросоюз готує нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Країни Євросоюзу готують новий пакет санкцій щодо Росії, які можуть торкнутися портів і суден, а також технологій, що використовуються у військовому секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

"Європейські уряди близькі до підготовки нового набору санкцій проти Росії, які включають можливі дії щодо портів та суден, розширення санкційного списку, а також подальші обмеження на технології, що використовуються у військовій техніці", - повідомило агентство.

Зазначається, що частину з цих заходів можуть застосувати вже у вівторок.

Крім того, повідомляє Bloomberg, ЄС також працює над посиленням санкційного режиму, зокрема щодо криптовалюти, та обмеження того, як її можна використовувати для обходу санкцій.