Львівщина за один день спрямувала до інших областей 1200 тонн гуманітарної допомоги

1200 тонн гуманітарного вантажу в різні регіони України зі Львівщини було відправлено 6 березня.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Найнеобхідніші речі попрямували у Київську, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку області", - розповів він.

За словами Козицького, Україна просить у європейських партнерів продукти довготривалого зберігання, а також амуніцію для військових.

Очільник області також нагадав, що чоловікам призовного віку, які є, переважно, водіями фур та вантажівок, наразі непросто перетинати кордон, адже в Україні діє закон про мобілізацію.

"Щоб отримати дозвіл виїжджати через кордон по гуманітарні вантажі, є ДВА законні шляхи:

Водії, які возять гуманітарну допомогу, мають зареєструватися в системі "Шлях", яка веде моніторинг виданих дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення.Зареєструватися можна на порталі Дія: https://diia.gov.ua/services/licenziya-na-poslugi-z-avtoperevezen

Можна також скерувати звернення до керівника Державної прикордонної служби щодо можливості перевезень гуманітарного вантажу", - зазначив Козицький.