Варвари, які не вміють воювати, але чудово вміють убивати мирних громадян, - Подоляк про російську армію
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав армію РФ варварами, які не вміють воювати проти української армії, але чудово вміють убивати мирних громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у Твітері.
"Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян", - йдеться в повідомленні.
Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022