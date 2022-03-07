Путін заявив ЄС, що РФ "робить усе" для збереження життя мирних українців

Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем у понеділок звинуватив "українські нацбатальйони" у використанні "тактики терористів", просуваючи свій наратив, яким виправдовує війну проти України.

Про це як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Путін цинічно заявив, що російські військові "вживають усіх можливих заходів для збереження життя мирних громадян в Україні". Він сказав, що Росія кілька разів оголошувала "режим тиші" для евакуації населення з міст України, але "українські нацбатальйони перешкоджають, вдаючись до насильства".

Він закликав Євросоюз тиснути на Київ, щоб змусити "поважати гуманітарне право".

Мішель розповів, що обговорив із президентом Росії трагічну ситуацію, що розгортається в Україні.

Він сказав, що ЄС рішуче засуджує російську агресію проти України.

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Мішель закликав Путіна негайно припинити бойові дії та забезпечити гуманітарний безпечний прохід та доступ до гуманітарної допомоги.

"Наголосив на необхідності гарантування безпеки та захисту ядерних об'єктів в умовах бойових дій в Україні. Домовилися підтримувати подальші контакти", - зазначив Мішель.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу готують новий раунд санкцій проти Росії, яка відмовляється зупиняти війну проти України. Частину нових санкцій можуть запровадити вже у вівторок.