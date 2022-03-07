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Війська ворога знищують місто Ізюм. Це геноцид. Закрийте небо над Україною, - Денісова

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Війська ворога знищують місто Ізюм. Це геноцид. Закрийте небо над Україною, - Денісова
Другу добу тривають постійні авіаційні та артилерійські обстріли м. Ізюм на Харківщині. Місцеве населення не має жодної змоги вийти з бомбосховищ. Інформація про кількість жертв наразі відсутня.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр містечка, населення якого до війни становило лише трохи більше 46 тисяч, повністю зруйнований. Не залишилось жодної будівлі. По усьому місту пошкоджено школи, лікарні. Немає світла, газу та тепла. Планомірне знищення міста Ізюм є очевидним фактом геноциду та цинічним порушенням вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року", - зазначає вона.

За її словами, уникнути людських жертв та руйнування українських міст можна виключно закривши небо над Україною!

"Прошу, країни-члени НАТО, закрийте небо над Україною!" - зауважила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Перестаньте закликати. Бережіть енергію. Ніхто нічого не закриє. Колективний Захід в цьому питанні обісрався.
  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Закрийте небо!
  • Aleksey NotBad
    как атеист скажу: больше вероятность что помогут молитвы богу, чем Западу.
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