Війська ворога знищують місто Ізюм. Це геноцид. Закрийте небо над Україною, - Денісова

Другу добу тривають постійні авіаційні та артилерійські обстріли м. Ізюм на Харківщині. Місцеве населення не має жодної змоги вийти з бомбосховищ. Інформація про кількість жертв наразі відсутня.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр містечка, населення якого до війни становило лише трохи більше 46 тисяч, повністю зруйнований. Не залишилось жодної будівлі. По усьому місту пошкоджено школи, лікарні. Немає світла, газу та тепла. Планомірне знищення міста Ізюм є очевидним фактом геноциду та цинічним порушенням вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року", - зазначає вона.

За її словами, уникнути людських жертв та руйнування українських міст можна виключно закривши небо над Україною!

"Прошу, країни-члени НАТО, закрийте небо над Україною!" - зауважила Денісова.

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