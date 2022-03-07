"Це моральний і політичний цинізм", - Макрон розкритикував Путіна
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Макрон обурився тим, що Росія дає "зелені коридори" для українців не на територію, контрольовану українською армією. За день до цього він говорив з Путіним, зокрема про можливість для цивільного населення вийти з небезпечної зони.
Президент Франції назвав лицемірною пропозицію РФ надати захист цивільному населенню для того, щоб вивезти цих людей на територію Росії.
"Це несерйозно, це моральний і політичний цинізм, і я вважаю це неприйнятним", - заявив Макрон.
Нагадаємо, вранці 7 березня Міноборони РФ заявило про відкриття "гуманітарних коридорів" з України до Білорусі та РФ.
Українська сторона назвала цю пропозицію неприйнятною.
У Єлисейському палаці заявили, що Макрон просив про гуманітарні коридори не в бік РФ та Білорусі.