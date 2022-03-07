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"Це моральний і політичний цинізм", - Макрон розкритикував Путіна

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"Це моральний і політичний цинізм", - Макрон розкритикував Путіна
Президент Франції Емманюель Макрон жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна у зв’язку з позицією Росії щодо "зелених коридорів" для виходу українського цивільного населення із зони бойових дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Макрон обурився тим, що Росія дає "зелені коридори" для українців не на територію, контрольовану українською армією. За день до цього він говорив з Путіним, зокрема про можливість для цивільного населення вийти з небезпечної зони.

Президент Франції назвав лицемірною пропозицію РФ надати захист цивільному населенню для того, щоб вивезти цих людей на територію Росії.

"Це несерйозно, це моральний і політичний цинізм, і я вважаю це неприйнятним", - заявив Макрон.

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Нагадаємо, вранці 7 березня Міноборони РФ заявило про відкриття "гуманітарних коридорів" з України до Білорусі та РФ.

Українська сторона назвала цю пропозицію неприйнятною.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон просив про гуманітарні коридори не в бік РФ та Білорусі.

Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    «... Войну начинают дуры у телевизоров, потому что они сперва писаются при виде очередных усов, кончают при виде очередного харизматика, а потом они страшно удивляются, когда им под окна привозят цинковый гроб с их полуразложившемся сынишкой. И тогда они поднимают вой, и этот цинковых гроб начинают долбить лбом. А связи между шизофренической харизматичностью очередного нацлидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают…» А. Г. Невзоров.
  • Перехватчик
  • Vladimir Longer
    Ух ты! Прозрел ? А раньше это непонятно было ?
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