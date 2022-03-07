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Російська авіація завдала шкоди цивільним об'єктам у Малині. Місто готується відбивати наступні атаки, - Бутусов

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Внаслідок вчорашнього російського обстрілу дуже постраждав центр Малина.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"О 21:00 6 березня російська авіація завдала удар по центру міста Малин Житомирської області. Цивільним об'єктам заподіяно  великої шкоди. Російська авіація здійснюють масовані атаки по Житомирщині. Б'ють, як зазвичай, без розбору, намагаються залякати і тероризувати жителів, щоб подавити всенародний опір. Містяни готуються до відбиття російського наступу", - зазначив він.



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Топ коментарі

  • Володимир Волошин 55d42e7b
    русские суки, фашисти, ублюдки та нелюди
  • Hanka Panyanka
    белорусы, может пора уже перестать молча терпеть врага на своей территории, вас используют как коврик для вытирания грязных русских сапог, как плацдарм для убийства братского украинского народа или мы вам уже не братья?..., вместе - мы сила, порознь - они вас втопчут в вашу землю....
  • Garry Grant
    Без шансов на реакцию
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