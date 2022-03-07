Російська авіація завдала шкоди цивільним об'єктам у Малині. Місто готується відбивати наступні атаки, - Бутусов
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Внаслідок вчорашнього російського обстрілу дуже постраждав центр Малина.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"О 21:00 6 березня російська авіація завдала удар по центру міста Малин Житомирської області. Цивільним об'єктам заподіяно великої шкоди. Російська авіація здійснюють масовані атаки по Житомирщині. Б'ють, як зазвичай, без розбору, намагаються залякати і тероризувати жителів, щоб подавити всенародний опір. Містяни готуються до відбиття російського наступу", - зазначив він.