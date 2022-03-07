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Не звертайте уваги на токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв. Все буде так, як треба Україні, - Подоляк перед перемовинами з РФ

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Не звертайте уваги на токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв. Все буде так, як треба Україні, - Подоляк перед перемовинами з РФ
У найближчі хвилини розпочнеться третій раунд перемовин України з РФ.

Про це у твітері повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ

"За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", - зауважив Подоляк.

"Все буде так, як треба Україні і так, як треба нашим людям, які вже довели, що Україна перемагає", - додав він.

Читайте також: Перемовини з РФ стартують сьогодні о 16:00, делегація – без змін, - Подоляк

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Україна вже перемогла- залишилося знищити рашку як державу та денацифікувати націю-Z.
  • jklpqrs
    ***** хочет Бойка премьером. По-моему клиент созрел и его нужно брать. Можно живьем, но лучше не очень.
  • Sophia-Maria Duglass
    Это кандидаты на Гиляку , чи в кабмин 😀😀😀
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