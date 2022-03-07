Не звертайте уваги на токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв. Все буде так, як треба Україні, - Подоляк перед перемовинами з РФ
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У найближчі хвилини розпочнеться третій раунд перемовин України з РФ.
Про це у твітері повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ
"За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", - зауважив Подоляк.
"Все буде так, як треба Україні і так, як треба нашим людям, які вже довели, що Україна перемагає", - додав він.