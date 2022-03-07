Байден проведе відеоконференцію з Макроном, Шольцом та Джонсоном щодо ситуації в Україні
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Президент США Джо Байден 7 березня обговорить війну в Україні з Росією з президентом Франції Еманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Згідно з офіційним розкладом глави американської держави, це відбуватиметься за допомогою відеозв'язку о 17:30 за київським часом.
"Президент обговорить останні події навколо Росії та України в режимі захищеної відеоконференції з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном", - йдеться у розкладі.