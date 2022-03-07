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Байден проведе відеоконференцію з Макроном, Шольцом та Джонсоном щодо ситуації в Україні

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Байден проведе відеоконференцію з Макроном, Шольцом та Джонсоном щодо ситуації в Україні
Президент США Джо Байден 7 березня обговорить війну в Україні з Росією з президентом Франції Еманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Згідно з офіційним розкладом глави американської держави, це відбуватиметься за допомогою відеозв'язку о 17:30 за київським часом.

"Президент обговорить останні події навколо Росії та України в режимі захищеної відеоконференції з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном", - йдеться у розкладі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС поки не відмовиться від російських енергоносіїв, - Шольц

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Президент України Джо Байден проведе переговори...
  • Nikita Panasenko
    Зато Блинкен бодрый, ездит, был в Украине на западной границе, работает с поляками, молдаванами и другими по ключевым вопросам.
  • irenka ko
    Нові розвіддані поступили. Очікуємо новин.

    Кацапські боти у коментарях - здохніть!
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