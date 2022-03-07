РФ збирає жителів населених пунктів на кордоні з Україною для імітації евакуації українців з оточених міст, - голова Сумської ОВА Живицький

Росія почала збирати жителів населених пунктів РФ, які межують з Україною, для імітації евакуації українців з оточених російськими окупантами міст

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Росіяни прямо зараз хочуть здійснювати провокації на своїй території. Вони збирають автобуси в районі населеного пункту Суджі (Курська область – Ред.), збирають місцевих жителів: бабусь, дідусів, жінок, дітей у цьому населеному пункті та намагаються зробити картинку для своїх пропагандистських ЗМІ нібито це українці евакуюються на територію Російської Федерації", - сказав Живицький у відеозверненні.

Він заявив, що росіянам "бракує мізків робити якісь нові креативні речі, тому вони діють тими самими методами, які використовували в інших країнах".

"Сьогодні вони роблять те саме і намагаються спровокувати ситуацію, показавши, що українці нібито хочуть евакуюватися на території РФ. Запам'ятайте, росіяни, жоден справжній українець ніколи не перейде на територію ворога. Жодних гуманітарних конвоїв із боку РФ ми не прийматимемо", - наголосив голова ОВА.

Живицький додав, що українські добровольці, тероборона та Збройні сили "сприйматимуть рух будь-якого транспорту з Росії як подальше вторгнення РФ на територію України".

"Ми знаємо про всі ваші дії", - зазначив Живицький.

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Він також висловив сподівання на відкриття гумкоридорів у Сумській області вже найближчим часом. "Ми робимо все залежне та незалежне від нас, ми працюємо зі Збройними силами, працюють переговорники, працюють усі", - підсумував він.