ЄС поки не відмовиться від російських енергоносіїв, - Шольц

Німеччина та ЄС загалом підтримують введення жорстких санкцій проти РФ, але не готові просто зараз відмовитися повністю від російського енергоімпорту.

Це пояснив у понеділок канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави уряду, всі кроки розроблені таким чином, щоб вони сильно вдарили по Росії і були стійкими в довгостроковій перспективі.

Водночас, визнав політик, "Європа свідомо звільнила постачання енергоносіїв з Росії від санкцій, адже наразі немає іншого способу забезпечити Європу постачанням енергії для опалення, транспорту, електропостачання та промисловості". Це, за його словами, дуже важливо для надання базових послуг у повсякденному житті європейських громадян.

Федеральний уряд, сказав його очільник, місяцями співпрацює зі своїми партнерами в Європейському Союзі та за його межами, щоб розвинути альтернативи російській енергетиці. Але це не може відбутися за один день.

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"Тому з нашого боку є свідомим рішення продовжувати діяльність бізнес-підприємств у сфері енергопостачання з Росією", - заявив Шольц.

Він також сказав, що Німеччина вітає всі міжнародні зусилля щодо реагування на вторгнення Росії в Україну далекосяжними та цілеспрямованими санкціями. Санкції проти російських фінансових установ, Центрального банку в Москві та понад 500 осіб говорять самі за себе. Те саме стосується і експортних обмежень на важливі товари.

Того ж дня речник уряду Штеффен Гебештрайт сказав, що ЄС продовжує обговорення зі США і Великою Британією питань зменшення енергозалежності від РФ. Список подальших можливих санкцій постійно перевіряється.

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Речник МЗС ФРН Крістофер Бургер, зі свого боку, додав, що "якщо буде така санкція, яка змусить Росію негайно відвести свої війська, її буде відразу вжито, якою б не була ціна. Але наразі такої санкції немає".

Раніше про неможливість негайного блокування поставок російських газу, нафти та вугілля заявили міністри економіки Роберт Габек і фінансів Крістіан Лінднер.