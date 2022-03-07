Австрійські парламентарі особисто довезли до кордону України гумдопомогу від Австрії

Дві вантажівки гуманітарної допомоги для України передали австрійські партнери на Закарпаття під час зустрічі, що відбулася у понеділок, 7 березня, у пункті пропуску "Ужгород — Вишнє-Нємецьке".

Про це повідомляє у Telegram голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч із нашими австрійськими партнерами, серед яких представники Парламенту Республіки Австрія та дипломати. Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація", - зазначив Віктор Микита.

У межах співпраці відбулася також зустріч парламентарів України та Австрії.

Очільник ОВА подякував представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку.

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