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Центр прийому українських біженців у Празі призупинив роботу

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Центр прийому українських біженців у Празі призупинив роботу
Центр прийняття українських біженців у Празькому конгрес-центрі переповнений і не прийматиме людей упродовж наступної доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Твіттер міського голови столиці Чехії Зденека Гржіба.

"Ми були вимушені оголосити про зупинку центру державної допомоги в Конгрес-центрі. Персонал вичерпаний, і нам більше нема звідки його взяти. Натиск перевищує можливості мегаполісу", - написав мер.

Він звернуся до міністра внутрішніх справ Віта Ракушана з проханням перерозподілити шукачів притулку по інших регіонах країни.

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Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки у своєму Твіттері написала, що "через тривалий час очікування Празький регіональний центр допомоги (KACPU) не прийматиме нових біженців упродовж наступних 24 годин. Реєстрація буде переспрямована ​​до інших менш завантажених регіональних центрів допомоги". Служба організує при цьому відправку людей пожежними автобусами.

Прага також зіткнулась із проблемою щодо розміщення.

У неділю центр допомоги обслуговував 3284 особи. Загалом від моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців. Загалом, за оцінкою МВС ЧР станом на 6 березня, до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.

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Топ коментарі

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Українці. Якщо в вас нічого не залишилось - рухайтесь до Німеччини. Ми винні у тому, що відбувається. Ми повинні надати вам допомогу. Нехай у Європі знають, чого їм тут чекати, якщо Україна не буде захищена.
  • Ustym Karmaliuk
    Абсолютно вірно.
    Це Німеччина вигодувала і виростила фашистський режим Путіна, будучи основним споживачем російських енергоресурсів.
    Це Німеччина і сьогодні не хоче відмовлятися від експорту енергоресурсів в РФ.
    Це Німеччина ввела санкції проти РФ останньою, коли російські танки вже були за 20 км під Києвом.
    Це Німеччина зараз блокує заявку України на членсьво в ЕС.

    Я б не тільки їхав до Німеччини, я б ще там би на голови їм насрав, щоб вони прокинулись.
    А Чехії і Польші, іншим країнам, що зараз прихистили наших жінок і дітей, велика подяка.
  • Hanka Panyanka
    помощь нам и важные решения в нашу пользу зависят от ключевых игроков, как-то от Германии, а Чехия - маленькая отзывчивая страна, что могли, то сделали, а немцы с распростертыми объятиями встречали всяких нигерийцев-сирийцев, значит и нас должны встретить...
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