59-та ОМПБр збила ворожий СУ-25

Перший збитий ворожий літак на рахунку ППО 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші зенітники сьогодні влучили Стінгером по ворожому СУ-25.

Падіння не бачили, штурмовик ішов зі зниженням, тому думали, що невдало. Але потім розвідка повідомила, що до аеродрому він не дотягнув, впав і горить у степу.

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Перший ворожий літак на рахунку ППО 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Противник багато маневрував. Активно працювала наша артилерія, кілька разів наша піхота і сусіди вступали у вогневий бій з противником, який наступав.

Всі позиції втримали. На жаль, маємо втрати. Але противник втратив незрівнянно більше і людей, і техніки. Переможемо", - сказано в повідомленні.

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