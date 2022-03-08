Росія здійснила удар по Макарівському хлібзаводу. Загинуло 13 людей

Російські війська завдали авіаційного удару по будівлі хлібозаводу в Макарові Київської області. В результаті загинули 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Повідомляється, що сьогодні в результаті авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", яке не експлуатується.

"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України спільно з місцевою владою, представниками ДСНС, поліцією та волонтерами забезпечили евакуацію населення з міста Ірпінь та смт. Макарів.

Евакуація проводилась в пішому порядку, з подальшою організацією автобусів до Південного вокзалу.

З міста Ірпінь сьогодні вдалось евакувати близько 2 000 осіб. Загони швидкого реагування двома екіпажами супроводжували автобуси з людьми, більшість з них - жінки та діти, також було евакуйовано поранаених з лікарні Ірпеня в лікарні міста Київ.

Кількість евакуйованого населення з Макарова - уточняється. Серед них вдалось вивезтишістьох лежачих хворих та двох людей в інвалідних візках.

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