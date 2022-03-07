На Чернігівщині російські офіцери викидають документи та тікають
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В Чернігівській області російські офіцери викидають свої документи та втікають додому.
Про це повідомили у групі Оперативного командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Офіцери однієї з "найсильніших армій світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" викидують документи і тікають в свою нєпобєдімую страну. І це вже роблять офіцери!", - йдеться в повідомленні.
"Настав час наших єгерів та партизанів. Ми добре всі пам'ятаємо, що Чернігівщина - КРАЙ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ!!! Вірте в своїх захисників!", - зазначили військові.
Як повідомили місцеві жителі на Чернігівщині коресопнденту Цензор.НЕТ, російські війська в деяких селах зізнаються, що не хочуть воювати і ховаються від бойових дій.