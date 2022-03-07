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Українські війська відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил

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Українські війська відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил
Українські війська 6 березня відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"6 березня російські окупаційні корпуси здійснили низку атак на фронті, щоб скувати сили командування Операції об'єднаних сил.
Атаки були здійснені на чотирьох напрямках - Троїцьке, Золоте, Сєвєродонець та Волноваха. Всі російські атаки відбиті з тяжкими втратами супротивника в людях, танках та БМП", - вказав Бутусов.

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За його інформацією, російські командири не шкодують насильно мобілізованих у "ЛДНР" людей.

Ось документи вбитих, взяті українськими воїнами 6 березня у районі Золотого. До багатьох трупів ще не дісталися. Будемо поступово викладати.

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Під Лебедином Сумської області розгромили колону окупантів. Український воїн Олександр Федорченко виклав фотографії знищеної техніки.


    Фото: Олександр Федорченко






    П'ять російських танків, 152-мм САУ "Мста-С", РСЗВ БМ-27 "Ураган" захопили. Один танк знищили. САУ "Мста-С" захопили абсолютно новою. Українська армія зараз міцно утримує Охтирку, Лебедин та Суми. На низці дільниць українці вибили ворога та вийшли на лінію державного кордону. Зараз найбільшу небезпеку становить авіація агресора.
  • vadyan
    Кацапы донбасян на мясо пускают.... Ну что, донецкие, хороший выбор вы в 14 году сделали? Могли бы сейчас у себя на Донбас-арена лигу чемпионов смотреть и пиво Сармат пить в тепле. Поставил там вас уже путин на колени или еще нет?
  • Myko
    ЗСУ підбили корабель окупантів «Василий Быков», який атакував острів Зміїний. УВАГА,ОДЕСА! «Русский воєнний корабль» все ж таки пішов на#уй!

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