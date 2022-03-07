Українські війська відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил

Українські війська 6 березня відбили усі атаки на фронті командування Операції об’єднаних сил.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"6 березня російські окупаційні корпуси здійснили низку атак на фронті, щоб скувати сили командування Операції об'єднаних сил.

Атаки були здійснені на чотирьох напрямках - Троїцьке, Золоте, Сєвєродонець та Волноваха. Всі російські атаки відбиті з тяжкими втратами супротивника в людях, танках та БМП", - вказав Бутусов.

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За його інформацією, російські командири не шкодують насильно мобілізованих у "ЛДНР" людей.

Ось документи вбитих, взяті українськими воїнами 6 березня у районі Золотого. До багатьох трупів ще не дісталися. Будемо поступово викладати.