Вантажівка протаранила ворота посольства РФ в Ірландії

Поліція Ірландії затримала чоловіка, який на вантажівці протаранив ворота посольства Росії у Дубліні на тлі протестів проти російської агресії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Irish Times.

Унаслідок інциденту, який стався у понеділок після обіду, 7 березня, ніхто не постраждав.

Вантажівка з великим причепом в'їхала заднім ходом у ворота, коли біля посольства РФ у Дубліні тривав протест через агресію Москви проти України. Після інциденту пролунали вигуки "браво" та "молодець".

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Перед приїздом поліцейських чоловік заявив, що хоче, щоб посол і його колеги залишили цю вільну країну.

Зазначається, що протести перед будівлею російської дипмісії тривають вже понад 10 днів. Демонстранти вже неодноразово обливали вхід до посольства червоною фарбою та робили написи графіті "нацисти" й "кров на ваших руках".

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