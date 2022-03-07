"Гаряча лінія" Київської обласної військадміністрації працює, по допомогу звернулося понад 4 тисячі людей

На "гарячу лінію" Київської обласної військової адміністрації по допомогу вже звернулося понад 4 тисячі людей.

Про це повідомив голова Київської ОВДА Олексій Кулеба , інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо кожну адресу, куди необхідно доправити допомогу, звідки потрібно евакуювати людей. Щойно будуть відкриті гуманітарні коридори - одразу надамо потрібне. Туди, де не ведуться активні військові дії, допомога вже дійшла до людей", - зауважив він.

Кулеба закликав й надалі звертатися на номер +380 (44) 363 07 34всіх, кому потрібна допомога, щоб зробити її більш адресною та ефективною.

Голова ОВДА також розказав, що до Київської області продовжує надходити гуманітарна допомога з різних куточків України та європейських країн.

Товари першої необхідності передають для мешканців Київщини із Заходу України – Рівненської, Волинської, Львівської, Вінницької, Житомирської областей. Активно допомагає й міжнародна спільнота – волонтери з Італії, Німеччини, Польщі, Кіпру.

До пристоличного регіону надсилають продукти харчування, медикаменти, теплий одяг та речі першого вжитку.

"Для зручності на території області створили логістичні центри, звідки оперативно розвозиться отримана допомога. Деякий гуманітарний вантаж райони отримали прямими рейсами. Звідти "гуманітарка" передається безпосередньо в громади", - повідомив Кулеба.

Наразі вже розвезено понад 40 тонн медикаментів та 198 тонн продуктів. Ще 252 тоннигуманітарки зараз развозяться по районах з логістичних хабів.

"Щойно відкриються гуманітарні коридори, все це негайно буде передано й людям у міста та селища, які постраждали. Насамперед, це Буча, Ірпінь, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель. Ми нізащо не лишимо їх сам на сам з бідою", - запевнив керівник Київщини.