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Скоро буде 200-им: за долар вже просять 150 рублів

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Курс рубля 7 березня обвалився по відношенню до долара та євро до рекордних позначок.

Про це свідчать дані позабіржового ринку Forex, які наводить Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ввечері долар коштував 150 рублів, євро торгувався по 164,5 руб. За добу євро та долар зміцнилися по відношенню до рубля на 22-23%.

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4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,8124 та 116,5312 руб. відповідно, повідомлялося, що вони діятимуть із 5 березня.

ЦБ призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.

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Топ коментарі

  • K Raze
    Кацапи самі собі своїми руками задвухсотили свій обісраний рубль
  • ex_ukrweb
    200м - гарна цифра, але в данному випадку очiкую 300.
    шоб вiдсосалы в тракториста.
  • Привет
    Скоро за рупель будут бить морду...и возможно ногами...
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