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Європа не може одразу відмовитись від російського газу та нафти, - Джонсон

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Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів, попри заклики до цього.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади у Лондоні, повідомляє кореспондент Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон наголосив, що Британія, на відміну від інших держав Європи, має привілейоване становище щодо постачання нафті й газу, бо не має настільки залежності від РФ, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій.

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"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - пояснив Джонсон.

Поза тим, за словами британського прем’єра, позбавлення залежності від російських вуглеводнів є пріоритетним завданням: "ми маємо рухатися у цьому напрямку і прискорювати цей рух".

"Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)", - додав прем’єр Британії.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте також заявив, що такий крок вдарив би по Європі, включно з Україною. "Якщо ви змусите компанії відключитися від нафти і газу з РФ – це матиме неймовірні наслідки, в тому числі для України", - заявив він, додавши, що підтримує позицію німецького канцлера у цьому.

Раніше очільник уряду Німеччини заявив, що постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Й він каже абсолютну правду. Але можна ще розвести зраду коментів на 300((
  • Alexey Burchak "Allad"
    ой та нічого страшного, скільки там вона на вас заробляє в день? 600? 700 мільйонів? Це всього лише 25 бомбардувальників в день може купляти. Ми почекаємо, ще є міст 20-25 великих, яких вони не розхєрачили за нафтодоллари. Життя ж українців гівно, а ось втрати економіки на рівні *не випити один раз в неділю каву в старбакс* - ось це неприпустимо для німця чи француза.
  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.

    Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
    Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.

    "США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.

    Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
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