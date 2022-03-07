Європа не може одразу відмовитись від російського газу та нафти, - Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів, попри заклики до цього.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади у Лондоні, повідомляє кореспондент Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон наголосив, що Британія, на відміну від інших держав Європи, має привілейоване становище щодо постачання нафті й газу, бо не має настільки залежності від РФ, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій.

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"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - пояснив Джонсон.

Поза тим, за словами британського прем’єра, позбавлення залежності від російських вуглеводнів є пріоритетним завданням: "ми маємо рухатися у цьому напрямку і прискорювати цей рух".

"Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)", - додав прем’єр Британії.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте також заявив, що такий крок вдарив би по Європі, включно з Україною. "Якщо ви змусите компанії відключитися від нафти і газу з РФ – це матиме неймовірні наслідки, в тому числі для України", - заявив він, додавши, що підтримує позицію німецького канцлера у цьому.

Раніше очільник уряду Німеччини заявив, що постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.