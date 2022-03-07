"У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати!": Люди з інвалідністю благають про порятунок з Бучі

Громадська активістка Уляна Пчолкіна просить про евакуацію людей з обмеженими можливостями з Бучі, де 12 день ідуть жорсткі бойові дії.

Про це вона написала у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наше місто від самого початку стало гарячою точкою й вибратися звідси людині з інвалідністю просто немає змоги. Всі шляхи підірвано, зв’язок з постійними перебоями. Ми звертаємося до всіх міжнародних місій та організацій - зупиніть російську агресію в Україні!" - написала жінка з обмеженими можливостями.

Вона вказала, що її будинок був під прямим обстрілом з танку, зараз у місті мародерствують російські окупанти.

"У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати! В місті немає жодних комунікацій. Світло, вода, газ - відсутні, температура в квартирах на межі 10-12 градусів. Зв’язку теж немає, цей пост завантажується під обстрілами, з ризиком для життя, де хоч трошки ловить зв’язок", - наголосила Пчолкіна.

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Вона підкреслює, що люди з інвалідністю по всій території опинилися заручникам своєї інвалідності - "ми не маємо доступу до укриттів, ми не можемо добути собі їжу та воду, необхідні ліки…".

Пчолкіна наголосила, що люди з обмеженими можливостями зараз майже не мають шансів вижити. І звертається до всіх організацій про допомогу.