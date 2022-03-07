Nissan призупиняє роботу свого заводу в Петербурзі і підніме ціни в РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Як пишуть "Ведомости" з посиланням на лист компанії клієнтам та партнерам від 3 березня. Представник компанії не підтвердив і не спростував виданню цю інформацію.
Зазначається, що Nissan найближчим часом підніме ціни на весь модельний ряд в РФ. Також компанія призупинила продажі корпоративним клієнтам до подальшого повідомлення. Ціни на запчастини та аксесуари також переглянуть.
У компанії заявили про створення фонду на 2,5 млн євро для підтримки постраждалих в Україні. Nissan пожертвує 1 млн євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям.
2 березня офіційний медіаресурс Nissan в РФ повідомляв про призупинення постачання Nissan Pathfinder до Росії. Тоді ж у компанії не виключали припинення виробництва на заводі в Санкт-Петербурзі.