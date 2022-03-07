Nissan призупиняє роботу свого заводу в Петербурзі і підніме ціни в РФ

Автовиробник Nissan призупинить роботу свого російського заводу в Санкт-Петербурзі з 10 березня у зв'язку із затримками деталей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Як пишуть "Ведомости" з посиланням на лист компанії клієнтам та партнерам від 3 березня. Представник компанії не підтвердив і не спростував виданню цю інформацію.

Зазначається, що Nissan найближчим часом підніме ціни на весь модельний ряд в РФ. Також компанія призупинила продажі корпоративним клієнтам до подальшого повідомлення. Ціни на запчастини та аксесуари також переглянуть.

У компанії заявили про створення фонду на 2,5 млн євро для підтримки постраждалих в Україні. Nissan пожертвує 1 млн євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям.

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2 березня офіційний медіаресурс Nissan в РФ повідомляв про призупинення постачання Nissan Pathfinder до Росії. Тоді ж у компанії не виключали припинення виробництва на заводі в Санкт-Петербурзі.