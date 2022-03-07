Санкції роблять іноземну валюту в РФ недоступною

Купити долар та євро в РФ можна лише на "чорному" ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Штати та Євросоюз таки припинили постачання в Росію готівкових доларів та євро. Відтак в РФ можна купити іноземну валюту тільки на "чорному" ринку.

Перекупщики встановлюють свою ціну на валюту, різниця між реальним та офіційним курсами рубля 35%.

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Взагалі курс рубля до долара сьогодні, 7 березня, просів на 13% - до 138,5 руб/дол., а з урахуванням валютних обмежень долар для фізичних осіб буде коштувати понад 200 рублів.

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