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Санкції роблять іноземну валюту в РФ недоступною

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Санкції роблять іноземну валюту в РФ недоступною
Купити долар та євро в РФ можна лише на "чорному" ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Штати та Євросоюз таки припинили постачання в Росію готівкових доларів та євро. Відтак в РФ можна купити іноземну валюту тільки на "чорному" ринку.

Перекупщики встановлюють свою ціну на валюту, різниця між реальним та офіційним курсами рубля 35%.

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Взагалі курс рубля до долара сьогодні, 7 березня, просів на 13% - до 138,5 руб/дол., а з урахуванням валютних обмежень долар для фізичних осіб буде коштувати понад 200 рублів.

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Топ коментарі

  • Червона рута
    зараз їм ще їх любий ***** статтю років на 20 ввалить, щоб не купували
  • Перехватчик
    Профессор Талк


    @SergejTalk

    ·
    23 ч



    Украинский стоматолог методично вырывает у российской армии гнилые зубы! А гнилые они оказались все. Ну как можно было с таким кариесом отправиться завоёвывать мир?

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Надо эти гнилые зубы у репоедов удалять вместе с головой.
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