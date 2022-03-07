Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток "Мир"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ударом по українсько-ізраїльських відносинах прийом платежів за допомогою системи "Мир" ізраїльською національною авіакомпанією EL AL.

Про це він заявив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

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"Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просочені українською кров’ю. Ось EL AL приймає платежі за допомогою російської банківської системи "Мир", створеної для ухилення від санкцій. Аморально та удар по українсько-ізраїльських відносинах", – зазначив глава української дипломатії.

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