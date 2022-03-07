Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток "Мир"

37 052139
Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток "Мир"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ударом по українсько-ізраїльських відносинах прийом платежів за допомогою системи "Мир" ізраїльською національною авіакомпанією EL AL.

Про це він заявив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Німеччина та Ізраїль мають спільну мету якнайшвидшого припинення війни в Україні

"Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просочені українською кров’ю. Ось EL AL приймає платежі за допомогою російської банківської системи "Мир", створеної для ухилення від санкцій. Аморально та удар по українсько-ізраїльських відносинах", – зазначив глава української дипломатії.

Читайте також: Мітинг на підтримку України в Ізраїлі. ВIДЕО

Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток Мир 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Stas Ulan
    Прекрасна назва системи для вбивць!
  • A rt fb16bfd9
    Тот, кто выбирает между войной и позором, получит и позор и войну!

  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Раэгромденный Бабий Яр им в глотку

    Чтобы больше сказать ничего не могли
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини