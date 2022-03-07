Мародерить ездил. Теперь у тебя есть два норковых манто. Мясорубка на дачу новая, - російський окупант хвалиться пограбованим. АУДIО

Керівник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков опублікував розмову російського окупанта з дружиною, в якій він вихваляється здобутими під час мародерства речами.