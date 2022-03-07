Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Мародерить ездил. Теперь у тебя есть два норковых манто. Мясорубка на дачу новая, - російський окупант хвалиться пограбованим. АУДIО

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Керівник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков опублікував розмову російського окупанта з дружиною, в якій він вихваляється здобутими під час мародерства речами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіо опубліковано у фейсбуці поліцейського.

Жуков зазначив: "Навіть коментувати не буду"

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Топ коментарі

  • Серж Пир
    Наконец Ванька галифе сменит, а Манька трусы новые получит. Радость то какая.
  • vigo
    Ти, **** кацапська, їх ще довези
  • Петро Другий
    А унітаз?
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