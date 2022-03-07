Мародерить ездил. Теперь у тебя есть два норковых манто. Мясорубка на дачу новая, - російський окупант хвалиться пограбованим. АУДIО
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Керівник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков опублікував розмову російського окупанта з дружиною, в якій він вихваляється здобутими під час мародерства речами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіо опубліковано у фейсбуці поліцейського.
Жуков зазначив: "Навіть коментувати не буду"
"...Тань, я тут мародерить ездил... теперь у тебя 2 норковых манто...а у меня станок Метабо..."— nix 🇺🇦 (@nixoov) March 7, 2022
Разговор русской свинособаки-оккупанта со своей свиноматкой
Тань, вряд-ли ты получишь норковые манто. Скорее полиэтиленовый мешок с фрагментами своего ваньки pic.twitter.com/p2ZY5GOvFa