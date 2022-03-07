Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО

У мережі з'явилася більш детальна інформація про українського прикордонника, автор крилатого вислову "Русский военный корабль - иди нах#й

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав користувач фейсбуку Валерій Данілевський.

Він підкреслив: "У ЗМІ поширюється інформація про те, що автор слів про напрямок руху "руськаго ваєнного карабля" наш земляк із Золотоноші. Так от, надійшло повідомлення від директора Золотоніського професійного ліцею, нині бійця місцевої тероборони Костянтина Короткого, про те що цей, нині без сумніву легендарний прикордонник, є випускником їхнього навчального закладу. Грибов Роман Валентинович у 2005 - 2008 році навчався у ліцеї за спеціальністю "машиніст бульдозера". Дякуємо батькам за мужнього сина і педагогам за правильне виховання ! Бажаю йому швидкого і благополучного повернення з оркського полону ! Слава Україні!!!"



