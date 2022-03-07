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Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"

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Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"
На україно-російських переговорах досягнуто певних домовленостей щодо гуманітарних коридорів, щодо інших пунктів переговори тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив член переговорної групи, радник голови Офісу президента Михайо Подоляк.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та щодо гарантій безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав він у Twitter.

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"З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат", - додав він у відеокоментарі.

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Топ коментарі

  • ex_ukrweb
    как с ними ваще можно договариваться, если они даже договоренные зеленые коридоры не соблюдают, а наоборот в момент тишины начинают наступление.
    хотя эвакуация очень нужна, но по сути это трата времени договариваться с этим ублюдками.
  • Лиля Володина 4ae94bdd
    Володимир Сосюра

    То не вітер віє із тьми-домовини,

    То не сови будять помертвілий край.

    Чути плач і стогін з милої Вкраїни...

    Знов москаль мордує мій коханий край.

    Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить

    Стогне вітер в ставнях, криші розгорта.

    І в сльозах кривавих мої думи й ночі,

    І в сльозах кривавих воля золота...

    Гей, ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...

    Вже в cвій край холодний утіка москаль.

    Скоро встане сонце, і загинуть тучі,

    Як загине в серці днів моїх печаль.

    1918 р. Друкований орган армії УНР - газета "Український козак"
  • Ярик Марченко [АГ]
    СЛАВА БОГУ.. не может быть мира с тем кто пришёл тебя убивать - как-то так.
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