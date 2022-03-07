Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"

На україно-російських переговорах досягнуто певних домовленостей щодо гуманітарних коридорів, щодо інших пунктів переговори тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив член переговорної групи, радник голови Офісу президента Михайо Подоляк.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та щодо гарантій безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав він у Twitter.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк

"З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат", - додав він у відеокоментарі.