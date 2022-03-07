Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив член переговорної групи, радник голови Офісу президента Михайо Подоляк.
"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та щодо гарантій безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав він у Twitter.
Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
"З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат", - додав він у відеокоментарі.