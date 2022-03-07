Нормалізація відносин з РФ за моделлю "2014 року" вже неможлива, - Джонсон
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на сайт уряду Британії
Про це Джонсон сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Канади Джастіном Трюдо і Нідерландів Марком Рютте.
За словами Джонсона, світ та ситуація змінилися, і тепер потрібно наголошувати на колективній безпеці.
"Після вторгнення Росії в Україну ми не зможемо припускати, що можна буде повернутися до якогось статусу-кво, що знову нормалізуємо відносини, як це сталося у 2014 році", – сказав він на пресконференції у Лондоні.
Нагадаємо, що у 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Після того Європа продовжила співпрацю з РФ.
Раніше Джонсон заявляв, що Британія робить все можливе, щоб підтримати українців та чинити шалений тиск на Путіна. Він додав, що разом зі США та ЄС вони запровадили наймасштабніший в історії Росії пакет санкцій проти неї. Й він буде збільшуватися, поки ця агресія не закінчиться.