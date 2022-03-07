Російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС 14 пропагандистів: Поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку"

На Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти завезли 14 журналістів-пропагандистів.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! На Запорізьку АЕС російські окупанти завезли 14 журналістів - пропагандистів. Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, щоб "переконливо" виправдати ядерний тероризм загарбників", - йдеться в повідомленні.

Також заплановані зйомки працівників станції (звісно ж – під дулом автомата) з розповідями про вдячність "асвабадітєлям", заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців Росатома та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки.

"Станом на 18:00 на території ЗАЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок. Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів. Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки", - наголосили в Енергоатомі.

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