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Росія задіяла майже 100% бойової потужності, накопиченої раніше на кордонах України, - Пентагон

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Росія задіяла майже 100% бойової потужності, накопиченої раніше на кордонах України, - Пентагон
Високопосадовець Пентагону заявив, що Росія використала "майже 100%" бойової потужності, яка була розташована на кордоні України та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами чиновника, Росія також запустила більше 625 ракет по Україні.

Він зазначив, що хоч за повітряний простір над Україною все ще йде боротьба, США оцінюють, що президент Зеленський має в наявності "переважну більшість своїх літаків", а також озброєння "земля-повітря" для захисту українського повітряного простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності, - Пентагон

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Топ коментарі

  • Amber
    Под Харьковом погиб , практически ,
    полный состав владимирского ОМОНа 👍🏼👍🏼👍🏼
  • A rt fb16bfd9
    Мединский пожаловался на то, что украинская делегация послала его туда же, куда и российский корабель

    «Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны. Наши ожидания не оправдались», - заявил он.
  • A rt fb16bfd9
    Россия, похоже, выдохлась

    Высокопоставленным должностным лицом минобороны США сообщает, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

    И в этом контексте упор Москвы на прекращение огня для «гуманитарных коридоров» - это совсем не «гуманный» шаг Кремля, нет. Это самая настоящая попытка перевести дыхание, зализать раны, и попытаться понять, почему все пошло не так и что делать дальше.

    Да, Украина несет убытки, да, гибнет и мирное население. Но Украина, будет откровенны, разбила в мелочи миф о «самой величественной армии» мира.
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