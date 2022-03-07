Росія задіяла майже 100% бойової потужності, накопиченої раніше на кордонах України, - Пентагон

Високопосадовець Пентагону заявив, що Росія використала "майже 100%" бойової потужності, яка була розташована на кордоні України та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами чиновника, Росія також запустила більше 625 ракет по Україні.

Він зазначив, що хоч за повітряний простір над Україною все ще йде боротьба, США оцінюють, що президент Зеленський має в наявності "переважну більшість своїх літаків", а також озброєння "земля-повітря" для захисту українського повітряного простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності, - Пентагон