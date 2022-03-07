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У російського льотчика, який бомбив Україну та був збитий, тато живе у Кременчуці, а бабуся у Глобиному

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У російського льотчика, який бомбив Україну та був збитий, тато живе у Кременчуці, а бабуся у Глобиному
У російського льотчика Головенського, який прилетів бомбити Україну та був збитий під Миколаєвом, тато живе у Кременчуці

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють Новости N

Російський льотчик, який прилетів скидати бомби на українські міста із міста Саки у окупованому  Криму, має найближчих родичів в Україні.

Військовослужбовець РФ Олексій Головенський встиг катапультуватись, але його затримали. Виявилося, що його батько мешкає в українському місті Кременчук, а рідна бабуся – у Глобиному Полтавської області.

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Топ коментарі

  • Константин См
    манкурт *******
  • Яр Холодний
    Мені одне цікаво - ЯК тепер будуть ходить по вулицях Глобина і Кременчука його родичі?
  • Василий СПРУТ
    Тварина - УНИЧТОЖИТЬ !!!
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