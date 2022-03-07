У російського льотчика, який бомбив Україну та був збитий, тато живе у Кременчуці, а бабуся у Глобиному
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У російського льотчика Головенського, який прилетів бомбити Україну та був збитий під Миколаєвом, тато живе у Кременчуці
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють Новости N
Російський льотчик, який прилетів скидати бомби на українські міста із міста Саки у окупованому Криму, має найближчих родичів в Україні.
Військовослужбовець РФ Олексій Головенський встиг катапультуватись, але його затримали. Виявилося, що його батько мешкає в українському місті Кременчук, а рідна бабуся – у Глобиному Полтавської області.