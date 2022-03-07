"Цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram" - Дуров запевнив, що Telegram безпечний для українців

Один із засновників Telegram Павло Дуров заявив, що цей застосунок є безпечним для використання українцями і їхні дані не розголошуються.

Про це йдеться в пості Дурова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви стежите за моїми дописами, то знаєте, що з боку мами я веду свою родинну лінію з Києва. Її дівоче прізвище українське (Іваненко), і до сьогодні в нас живе багато родичів в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram" - написав він.

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"Дехто замислювався, чи Telegram якось менш безпечний для українців, бо я колись жив у Росії. Дозвольте розповісти цим людям, чим закінчилася моя кар’єра в Росії. Дев’ять років тому я був генеральним директором VK, найбільшої соціальної мережі в Росії та Україні. У 2013 році ФСБ Росії зажадала, щоб я надав їм приватні дані українських користувачів ВК, які протестували проти проросійського президента. Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зраду наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і змушений був покинути Росію", - нагадав Дуров.

Він вказав, що втратив свою компанію і дім, але "зробив би це знову – без вагань".

"Багато чого змінилося: я більше не живу в Росії, не маю там ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним – я за наших користувачів незважаючи ні на що. Їхнє право на приватність є священним. Зараз – більше, ніж будь-коли", - наголосив Дуров.