Заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію, - МЗС України

Заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію, заявило Міністерство закордонних справ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Публічні заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію. Україна закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб змусити її дотримуватись міжнародних зобов'язань, зокрема в рамках Конвенції про заборону біологічної зброї, і не створювати додаткових ризиків безпеки , пов'язаних із біологічними агентами", - йдеться у заяві МЗС України в понеділок.

У МЗС звернули увагу на те, що Міністерство охорони здоров'я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрене зачищення слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США" та "знищення особливо небезпечних патогенів".

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"МОЗ України також зазначив, що на території нашої держави немає американських лабораторій. Усі лабораторні можливості в Україні виконують єдину загальну функцію – індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення і підпадають під регуляцію відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Міністерство охорони здоров'я України також звернуло увагу на те, що в оприлюднених Росією документах немає згадок про особливо небезпечні біопатогени, розробку яких російські пропагандистські ЗМІ приписують Україні", - пояснили в міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві України наголосили, що збройна агресія РФ значно послабила національну систему біологічного захисту України.

"Зокрема, захопивши українські науково-дослідні установи та практичні установи санітарно-епідеміологічного профілю на території тимчасово окупованого Криму, а також тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Росія свідомо ігнорує вимоги щодо надання інформації про стан та місцезнаходження патогенів, які зберігалися в цих об'єктах і використовувалися при створенні вакцин та у діагностичних цілях для населення України", - зазначається у коментарі.

У МЗС України запевнили, що в умовах збройного вторгнення російських військ, що триває, на українську територію уряд України докладає максимальних зусиль для забезпечення надійного захисту всіх лабораторій на підконтрольних територіях.

"У цьому контексті будь-які спроби РФ захопити біологічні матеріали є вкрай небезпечними і можуть становити загрозу як для безпеки України, так і для безпеки всієї Європи", - повідомили в МЗС.