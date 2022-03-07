Російська поліція прийшла до шестикласника після його запитання про війну з Україною

У Москві поліція прийшла додому до сім'ї школяра після уроку історії, де обговорювалася війна з Україною. Шестикласник Кирило (прізвище не називається на прохання матері) ставив запитання про війну.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета".

Урок, де вчителька вирішила обговорити російську так звану "спецоперацію", выдбувся 4 березня. За словами Кирила, питання про війну ставив не лише він, а ще кілька його однокласників.

Серед іншого Кирило запитав, чому Путін розпочав війну в Україні. На що вчителька сказала, що це "спецоперація". На питання про те, як узгодити з урядом мітинг проти дій самого уряду, вона, за словами школяра, "не дала відповіді".

"Після цього я поставив запитання, навіщо це взагалі хтось почав і коли все це закінчиться? Вона сказала, що почала це Україна, а закінчиться, коли Україна капітулює", - розповів школяр.

Після уроку Кирило вигукнув у коридорі "Слава Україні!" та його підтримали інші школярі, поділився хлопчик з журналістами.

За словами матері школяра, після уроку їй зателефонували з невідомого номера та запросили до поліції на бесіду щодо сина, а класний керівник Кирила запросила до школи на зустріч із співробітниками інспекції у справах неповнолітніх. Наталя на бесіди не прийшла та забрала сина зі школи.

7 березня, коли Кирило залишився в квартирі один, додому до школяра прийшли двоє співробітників поліції. Хлопчик їм не відчинив, тоді поліцейські відключили у квартирі електрику та пішли, залишивши під дверима повістку "про виклик на опитування".

Мати школяра повідомила, що не знає, хто поскаржився на сім'ю до поліції. За її словами, вони мають давній конфлікт зі школою.