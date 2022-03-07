ЗСУ взяли в полон близько 2 тис. російських окупантів, - Геращенко

Від початку вторгнення РФ у полон в Україні взяли майже дві тисячі солдатів РФ.

Про це в інтерв'ю НВ заявив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У полон потрапляють російські солдати, які були обдурені своїми командирами, які нічого їм не сказали про те, що вони воюватимуть з Україною. Російські солдати були абсолютно демотивовані, їх обдурили, підняли вночі 24 числа по тривозі і сказали, що йдуть навчання. І далі головні машини пройшли через кордон. Найчастіше вони їхали в БТР та машинах, навіть не розуміючи, що вже вторглися на територію незалежної країни", - розповів він.

За словами Геращенка, точний облік полонених зараз налагоджується.

"Але можу сказати, що їх далеко за 1 тисячу. Їхня кількість наближається до 2 тисяч. До полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні. І, відповідно, далі їх використовуватимуть як обмінний фонд - для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян", - додав радник глави МВС.

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