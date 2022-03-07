Росія напала на Україну, щоб не було війни, – Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Володимир Путін напав на Україну, нова причина – "зупинити будь-яку війну".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на заяву Лаврова у твіттері МЗС Росії

"Мета російської спеціальної військової операції зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти", - зазначено в заяві.

Це нове пояснення російської агресії. Ще 25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту". А трохи пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.

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