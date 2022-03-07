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Росія напала на Україну, щоб не було війни, – Лавров

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Росія напала на Україну, щоб не було війни, – Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Володимир Путін напав на Україну, нова причина – "зупинити будь-яку війну".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на заяву Лаврова у твіттері МЗС Росії

"Мета російської спеціальної військової операції зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти", - зазначено в заяві.

Це нове пояснення російської агресії. Ще 25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту". А трохи пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.

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Топ коментарі

  • ex_ukrweb
    ******* лошадь
  • Anatoliy A 006b9dda
    Оруэл в а*уе.
  • Микола Бабич f1f90c47
    из блога Невзорова интересный пост: Президент РФ Владимир Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного
    управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику
    Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину,
    Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю
    директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств,
    выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование
    «пятой колонны» в 2014-2022 годах. Под подозрение в хищении
    средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление:
    * бывший помощник президента Владислав Сурков,
    * бывший руководитель управления по культурным и общественным
    * связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов,
    * его преемник на этом посту Игорь Маслов,
    * начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа,
    * глава Россотрудничества Евгений Примаков,
    * бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития
    Михаил Бабич и Яна Лантратова,
    * нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.

    Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов,
    полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную
    дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.
    Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских
    активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на
    самом деле попросту разворовывались.
    Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на
    создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только
    и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета
    «фашистов». В сознании Путина существовали инициативные группы по
    созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов
    и т.д.
    Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Мсдведчука,
    который, «освоил» на те же цели не менее 1 млрд долларов.
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