Я абсолютно впевнений, що Україна переможе, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив тверду впевненість у перемозі України у війні з РФ.

Про це він сказав під час спільної пресконференції в Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бачимо ефект від допомоги, яку ми змогли надати Україні, і ми продовжуємо надавати її",- зауважив глава Держдепартаменту США.

Водночас він наголосив, що українці демонструють неймовірну мужність в ефективності у протидії агресії РФ, яка від самого початку мала непропорційно більші сили, ніж Україна, і досі спроможна вчиняти жахливі атаки проти цивільних.

"Ми прагнемо, щоби це припинилося якнайскоріше, тому ми продовжимо посилювати тиск на Росію, підтримувати Україну", - підкреслив Блінкен.

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Він укотре наголосив, що здобуття росіянами контролю над певними містами в Україні не зможе гарантувати їм успіху.

"Цього не буде. За тиждень, за місяць або ж довше, я абсолютно впевнений, що Україна переможе", - підкреслив держсекретар США.