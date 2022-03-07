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"Скучили за попівським бєспрєдєлом?" Журналіста побили в Лаврі за питання про війну

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У Києво-Печерській Лаврі побили журналіста Слідство.Інфо Дмитра Реплянчука за питання про війну.

Про це повідомила журналістка Анна Бабінець, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, журналісти поїхали робити репортаж до Києво-Печерської лаври і поцікавилися у митрополита Павла його ставленням до війни.

"За це чоловік зі свити Павла почав лупцювати ціпком нашого журналіста", - розповіла журналістка.

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"Ціпок зламався, Діма відбувся синцями. Як кажуть, рускій мір ін екшн", - зазначила Бабінець.

Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Може викурити попів москальських з лаври, як коллаборантів?
  • Gyro
    Чому ці кацапські попи ще не в СБУ?
  • Ned Stark
    Значить журналістам треба повернутися у Лавру зі взводом тероборони...
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