Під Києвом збито 2 ворожі літаки. Наш льотчик-ас збив ракету "Калібр" у повітрі. ФОТОрепортаж

Внаслідок нальоту на Київ ввечері 7 березня росіяни втратили 2 літаки. Також у повітрі була збита ракета "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив: "ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак".

Радник голови МВС Антон Геращенко також написав: "Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря!

Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців.

Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі. На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху. Уявіть собі, скільки горя було б, якби ця фашистська ракета вибухнула у місті?!"