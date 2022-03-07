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Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана

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Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана
Посол України у США Оксана Маркарова одержала для Президента України Володимира Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

"Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство глави Української держави та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя", - йдеться у повідомленні.

Раян навів відомі слова Президента Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають".

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    Усі українці, яких доля зробила біженцями, мають дбати про репутації своєї країни. Від цього залежить подальша підтримка нас світовою спільнотою. А це - запорука перемоги України. Саме повага до себе і країни перебування має визначати дії та вчинки кожного з нас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Лилия Стацкая
    добре хоч Порох відновив армію, а не будував мости.
  • kelt kant
    это просто пипец ... а Вована то за что???? за то, что оборонку угробил за последние 3 года? и заглядывал ху@лу в надежде увидеть "мир"??? ну вот, наконец дозаглядывался ...
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