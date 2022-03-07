Росію чекає дефолт у квітні, - Morgan Stanley

Росія вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це повідомляє американська фінансова корпорація Morgan Stanley.

За прогнозами аналітиків, вже 15 квітня в РФ може статися дефолт.

"Ми вважаємо дефолт найбільш ймовірним сценарієм", - написав один з керівників Morgan Stanley, спеціаліст з кредитування ринків Саймон Уевер.

Він порівняв перспективи Росії з Венесуелою, яка вже кілька років зазнає найтяжчої економічної кризи, пов'язаної з гуманітарною катастрофою.

У середині квітня закінчується 30-денний пільговий період по купонним виплатам, які російський уряд має перерахувати власникам облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.

Видання зазначає, що зараз інвестори оцінюють облігації 2023 приблизно в 29 центів за кожен долар США.

Аналітики повідомляють, що дефолт може бути викликаний небажанням російської влади платити іноземним кредиторам в умовах санкцій, запроваджених США та іншими західними країнами.

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