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Після російських авіаударів у Житомирі та Черняхові сталися пожежі на нафтобазах. ВIДЕО

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У Житомирі та Черняхові (Житомирська область) внаслідок двох авіаударів РФ сталися пожежі на нафтобазах.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ДСНС.

"7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів", - відзначається у повідомленні.

 У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів, їхня ємність уточнюється. З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Пізніше у ДСНС відзначили: "Станом на 21:30 у м. Житомир пожежу локалізовано. Триває гасіння двох резервуарів ємністю по 10 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 9 резервуарів. Підрозділи ДСНС готуються до пінної атаки. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС.

У смт Черняхів горить два напівпорожніх резервуари ємністю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС"

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Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    Пєтухі прокляті ці кацапи, а не люди.
  • Гыг с Вами
    калибру корегувальники не потрібні.він запускається вже запролграмований на конкретну ціль
  • Владимир Сливка
    10 кубів це не база а заправка,ракета яка попала в десятки а може і в сотні разів дорожча ніж нанесена шкода.
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