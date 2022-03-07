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Джоан Роулінг передасть мільйон фунтів стерлінгів на допомогу українським дітям

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Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка серії романів про Гаррі Поттера збільшить пожертвування на гуманітарну допомогу дітям в Україні до 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це письменниця  написала у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Я особисто перерахую пожертвування на це звернення, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Щиро дякую всім, хто вже зробив пожертвування, ви допомагаєте виконувати важливу роботу для деяких із найбільш уразливих дітей в Україні, - написала письменниця у відповідь на твіт благодійної організації Lumos.

Lumos — міжнародна неурядова благодійна організація, заснована британською письменницею Джоан Роулінг.

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Топ коментарі

  • Володимир Є
    Дякуємо! Вчинок!
  • Taras Klunyk
    Она часто говорила об Украине и поддерживала нас
    в Гарри Потере даже есть дракон который называется "Украинский железнобрюхий дракон"
  • Jose Rodriguez Gacha
    Вона дуже хороша адекватна людина,пам*ятаєте,як закликала припинити полювання на відьом під назвою Me too і висловлювалась проти агресивних феміністичних сект
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