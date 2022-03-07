У Києві за добу виявили 49 осіб, яких підозрюють у зв'язках із диверсантами

У Києві всього в понеділок було перевірено майже 10 тис. людей, з яких виявили 49 осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп.

Про це йдеться у зведеній інформації від МВС станом на вечір 7 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Столичні правоохоронці перевірили за добу 9 952 особи. Серед них виявлено 49 осіб, які можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, столичні поліцейські виявили двох мародерів.

З усіма затриманими проводяться процесуальні дії.

Читайте також: Групам російських ДРГ видали нові українські паспорти, - джерело