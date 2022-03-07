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Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба

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Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий до серйозної бесіди з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 10 березня в Туреччині.

Про це глава МЗС повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч проводжу із співучасником злочину, агресії проти України. Водночас, на цих переговорах ви можете зробити спробу зупинити цей злочин. Тому давайте серйозно поговоримо", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, якщо Лавров налаштований на розмову, то буде серйозна бесіда.

"Якщо він почне повторювати ту ж пропаганду, яка останнім часом від нього лунає, тоді він від мене почує сувору правду, на яку заслуговує. Якщо пан Лавров налаштований на серйозну бесіду, то я до неї теж готовий. Я готовий говорити з будь-ким заради того, щоб в Україні встановився мир", - підсумував глава МЗС.

Читайте: Глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня, - Anadolu

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ДМИТРО, ДА ПОШЛИ ТИ ЦЬОГО КОНЯ *****! НЕ СОРОМСЯ!
  • Алекс Мышкевич
    Мені жалко Кулебу !

    Краще бетон лопатою місити аніж з дебільним Конем розмовляти! 😢
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Дмитро, від тих перемовин толку не буде, але якщо ти йому даси по *********, то може який шарик чи ролик стане на мєсто. І взагалі то просто красіво.
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