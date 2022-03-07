Якщо Європа не може сьогодні відмовитися від нафти та газу з РФ, вона може зробити дещо інше, не менш болюче для Росії, - Кулеба

Якщо Європа не відмовиться від російських енергоносіїв, то вона може зробити дещо інше, не менш болюче для РФ.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, європейці можуть дуже багато речей зробити.

"Якщо вони прямо сьогодні не можуть відмовитися від російських нафти і газу, це не означає, що вони не можуть зробити щось інше. Не менш болюче для Росії. І ми знаємо, що це. Ми вже їм сказали, що це. Ми уважно стежимо за їхініми діями", - наголосив глава МЗС.

Також читайте: Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба