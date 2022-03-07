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Якщо Європа не може сьогодні відмовитися від нафти та газу з РФ, вона може зробити дещо інше, не менш болюче для Росії, - Кулеба

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Якщо Європа не може сьогодні відмовитися від нафти та газу з РФ, вона може зробити дещо інше, не менш болюче для Росії, - Кулеба
Якщо Європа не відмовиться від російських енергоносіїв, то вона може зробити дещо інше, не менш болюче для РФ.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, європейці можуть дуже багато речей зробити.

"Якщо вони прямо сьогодні не можуть відмовитися від російських нафти і газу, це не означає, що вони не можуть зробити щось інше. Не менш болюче для Росії. І ми знаємо, що це. Ми вже їм сказали, що це. Ми уважно стежимо за їхініми діями", - наголосив глава МЗС.

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Топ коментарі

  • olele
    Максим Мирович@MirovichMedia



    Бен Ладен взорвал два дома, после чего был объявлен международным террористом и уничтожен мировым сообществом.
    Но если бы он собрал армию в 200.000 человек и разрушил ракетами тысячи домов - то его бы приглашали на саммиты и вели с ним переговоры.
    Я правильно понял?
  • Алексей Технолог
    Клюй їх, Кулеба- вони на все це ставлення заслуговують!
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    У Бін Ладена не було ядерноі зброі... Гопнік за ядерною бомбою якісно відрізняється від гопніка з ножем. Нажаль таке життя.
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