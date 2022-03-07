Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи

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Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи
Українців просять не поширювати інформацію про вибухи - а саме про те, де, коли і що саме вони почули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління держохорони.

"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте", - говориться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що таким чином можна інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - додали в управлінні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб просить українців не зливати в мережу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ

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Топ коментарі

  • вова хутин
    Хлопцам из Боярки. Есть у Вас там такой сепар : Девяткин Олег. Проследите за этой тварью.
  • Алексей Технолог
    Багато невігласів пишуть з ввімкнутою геолокацією. Так що не вважайте себе розумнішим за спецслужби- це точно не так.
  • Нинель Драган
    Вас просят, сделайте как просят. Без логических рассуждений.
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