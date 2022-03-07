Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи

Українців просять не поширювати інформацію про вибухи - а саме про те, де, коли і що саме вони почули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління держохорони.

"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте", - говориться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що таким чином можна інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - додали в управлінні.

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