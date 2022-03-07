Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до НАТО, ОБСЄ, ООН через ситуацію з гуманітарними коридорами в Україні

Кадиров заявив, що "бандерівці не дають скористатися" гуманітарними коридорами мирним жителям, серед яких нібито іноземці, - повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, російські війська самі постійно порушують режим тиші та обстрілюють евакуаційні "зелені коридори". Зокрема, під час обстрілу Ірпеня в неділю загинули близько 8 людей, у тому числі родина з двома дітьми.