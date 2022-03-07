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Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців

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Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців
Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до НАТО, ОБСЄ, ООН через ситуацію з гуманітарними коридорами в Україні

Кадиров заявив, що "бандерівці не дають скористатися" гуманітарними коридорами мирним жителям, серед яких нібито іноземці, - повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ

Як відомо, російські війська самі постійно порушують режим тиші та обстрілюють евакуаційні "зелені коридори". Зокрема, під час обстрілу Ірпеня в неділю загинули близько 8 людей, у тому числі родина з двома дітьми. 

Топ коментарі

  • Gyro
    В Спортлото нехай звернеться)))
  • Лысый коротышка
    До ліги сексуальних реформ...
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Я тільки заголовок прочитав не відкриваючи і вже реготом зайшовся. Ви вдумайтесь тільки в суть заголовку
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