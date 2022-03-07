Якщо Путін не боїться зустрічі із Зеленським, то хай сядуть і переговорять, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це глава МЗС заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. В тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай сядуть, поговорять", - сказав міністр.

Раніше повідомлялось, що глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня.

Пізніше Кулеба підтвердив цю інформацію.

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