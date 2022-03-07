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Якщо Путін не боїться зустрічі із Зеленським, то хай сядуть і переговорять, - Кулеба

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Якщо Путін не боїться зустрічі із Зеленським, то хай сядуть і переговорять, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це глава МЗС заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. В тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай сядуть, поговорять", - сказав міністр.

Раніше повідомлялось, що глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня.

Пізніше Кулеба підтвердив цю інформацію.

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Топ коментарі

  • Welle
    Великий і грізний Путін боїться зустрітися з клоуном)
  • віктор федорович 31ee1569
    У самому лише бажанні поговорити з путіним є щось нездорове...
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    АААААА! ШО Я ВАМ ПРИНЕСЛА! ВОЛАЮ ГОДИНУ!
    Буде многабукв,але дуууже цікаво! Погнали!(з ТГ)
    ❗️В России начинается внутренняя грызня по поводу катастрофы в Украине
    Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шальковуначальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 гг Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление: бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались. Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета «фашистов». В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов и т.д.
    Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов.Якщо це правда, то це ор до неба! 😂Тобто, якби не сруська жадібність, брехливість, підлабузництво до начальства і вроджена непереборна тяга до халяви, то цього жахіття МОГЛО Б НЕ БУТИ! Ну, побачимо. Якщо ця інфа якось підтвердиться, УЯВІТЬ ТІЛЬКИ СОБІ, ЯКИМИ ФАРБАМИ ЗАГРАЄ ВЕСЬ ЦЕЙ *******! На світовій арені, в очах упоротої ЗаРусьУсрусь, в голові у *****! Бо ТАКОГО ПОЗОРІЩА ще історія не знала! 🤣🤣🤣
    Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦💪💞
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